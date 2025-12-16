Україна

Контракт із 20-річним захисником було припинено достроково за згодою сторін.

Центральний захисник Назар Балаба більше не є гравцем рівненського Вереса.

Як повідомляє офіційний сайт НК Верес, контракт між клубом і футболістом було припинено достроково за взаємною згодою сторін.

20-річний оборонець приєднався до складу "червоно-чорних" у лютому цього року. Упродовж минулого сезону Балаба провів три матчі за першу команду Вереса.

Окрім цього, захисник виступав за Верес U-19, де зіграв чотири поєдинки в чемпіонаті Національної ліги та відзначився одним забитим м’ячем.

Першу частину сезону-2025/2026 Назар Балаба провів у складі першолігової ЮКСИ.