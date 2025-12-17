Німеччина

Французький захисник висуває свої умови для продовження співпраці з мюнхенцями.

З'явилася нова інформація щодо перебігу перемовин між Дайо Упамекано та Баварією. Як стверджує журналіст Філіп Кесслер, агенти француза наполягають на включенні в угоду пункту про відступні у розмірі 65 мільйонів євро. Очікується, що ця опція має набути чинності у 2028 році.

Крім того, захисник розраховує отримати солідний підписний бонус за нову угоду. Попри значні апетити футболіста, у керівництві Баварії зберігають спокій та вірять у позитивний результат перемовин.

Чинний контракт 27-річного захисника з мюнхенцями закінчується вже наступного літа. Ситуацією намагається скористатися мадридський Реал, який виявляє активний інтерес до гравця. Якщо сторони не домовляться, "вершкові" можуть отримати досвідченого центрбека на вигідних умовах.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ прагне безкоштовно підписати захисника.