Україна

Власник клубу УПЛ намагається підтримувати розвиток інфраструктури клубу.

У своєму останньому інтерв’ю президент Кудрівки Роман Солодаренко поділився планами щодо розбудови інфраструктури новачків УПЛ.

"Із чим команда стикнулась у плані інфраструктури в цьому сезоні? Із тим самим, що і 80% команд УПЛ. Наявність власного стадіону рівня УПЛ, потреба в жіночій команді. Це ті питання, які доводиться долати не тільки Кудрівці. Але це не проблема.

Ми живемо в період війни. Будувати власний стадіон… Навіть гранди не розпочинають цього будівництва. Але мати стадіон, який буде для нас таким рідним, близьким, звичайно, плани є.

Я зараз працюю над проектами стадіону імені Гагаріна в Чернігові та стадіону Податкового університету в місті Ірпінь. Це не швидкий шлях. Те, що я планував, щоб швиденько-швиденько, воно не реалізовується, але поступово над цими двома проектами працюємо.

І там, і там певні кроки вже зроблені, зроблена певна робота з договірних відносин. Ці два стадіони розглядаються, як найближча і найбажаніша альтернатива для Кудрівки.

У Чернігові велика аудиторія своїх вболівальників, в Ірпені вона теж не менша. На матч з Динамо 12-14 автобусів вболівальників було саме з Ірпеня. Це не рахуючи батьків, дітей академії.

Ірпінь — це також пріоритет для мене. Я там вже більше 20 років. Уболівальників Кудрівки з Ірпеня дуже багато.

Це не завтрашній день, це велика, кропітка робота. Обидва стадіони дуже сильно пошкоджені війною. Потрібен час і все таки ми знайдемо і ресурси, і можливості.

На стадіоні Податкового університету я ставав чемпіоном України серед студентів. Стадіон імені Гагаріна — це рідне, бо Чернігівська область. Я прикладу максимум зусиль, щоб Кудрівка і там, і там зіграла матчі в УПЛ", — заявив очільник клубу.

Нагадаємо, що Кудрівка завершила календарний рік на 13 сходинці турнірної таблиці УПЛ з 15 очками в активі.