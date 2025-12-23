Наставник не продовжуватиме контракт після історичного виходу команди до еліти Ліги націй.
Володимир Пятенко, УАФ
23 грудня 2025, 14:06
Володимир Пятенко залишив посаду головного тренера жіночої збірної України. Про своє рішення фахівець повідомив у коментарі для Суспільне Спорт.
"Так, у мене контракт закінчується, і я його не продовжую. На це в мене є особисті причини", — заявив Пятенко.
Тренер очолював національну команду з 2023 року. Під його керівництвом жіноча збірна України досягла історичного успіху, вперше пробившись до елітного дивізіону Ліги націй.
До роботи в збірній Пятенко мав великий тренерський досвід на клубному рівні. Він працював із донецьким Металургом, Оболонню, Чорноморцем, а також із жіночими командами Динамо та Жилстрой-1, який нині виступає під назвою Металіст 1925.