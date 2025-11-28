Інше

Товариський поєдинок завершився з нічийним результатом.

Сьогодні, 28 листопада, пройшов товариський матч у рамках турніру She Plays-2025, у якому жіноча збірна України зіграла внічию із Шотландією. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Команда Володимира П'ятенка відкрила рахунок у матчі на 37 хвилині, коли результативну контратаку завершила Роксолана Кравчук.

Проте шотландські футболістки зрівняли цифри на табло на шостій компенсованій хвилині до другого тайму, а автором рятівного голу стала Марія Маканені.

Свій наступний матч Україна проведе Австрії — гра запланована на 1 грудня о 13:00 за Києвом.

Шотландія — Україна 1:1

Голи: Маканені, 90+6 — Кравчук, 37.

Шотландія: Макайвер, Догерті, М'юїр, Говард, Маклейн (Тейлор, 57), Грегорі (Маканені, 70), Вейр, Хенсон, Маклаглен (Макаллей, 70) Томас (Девідсон, 57), Катберт.

Україна: Самсон, Корсун, Котик, Шматко, Шайнюк, Петрик, Семків (Христюк, 89), Козлова (Панцулая, 78), Овдійчук (Радіонова, 89), Калініна (Глущенко, 67), Кравчук (Когут, 78).

Попереджені: Катберт — Кравчук, Самсон.