Інше

Полтавки повели завдяки голу Кравчук, але Фортуна зуміла відігратися — усе вирішиться у матчі-відповіді 15 жовтня.

Жіноча команда полтавської Ворскли розпочала виступи у другому раунді Кубка Європи УЄФА з нічиєї проти данської Фортуни — 1:1.

На 24-й хвилині Роксолана Кравчук ударом головою замкнула подачу з флангу й вивела українську команду вперед. Та вже через сім хвилин господарки поля відновили рівновагу — Хансен ефектно пробила у верхній дальній кут.

Після перерви обидві команди створювали моменти, але рахунок так і не змінився. Матч-відповідь пройде 15 жовтня, де визначиться володар путівки до наступного етапу.

Ворскла (Україна) — Фортуна (Данія) 1:1

Голи: Кравчук, 24 — Хансен, 31.

Ворскла: Самсон, Вороніна, Савка, Шайнюк, Корсун, Китаєва (Левицька, 82), Осіпян, Котяш (Кумеда, 66), Калініна (к), Радіонова, Кравчук (Козуб, 76).

Фортуна: Тісгард, Йоханссон, Пелтонен, Франк, Кордія, Олар, Йоргенсен, Хансен, Ріфнер (Нільсен, 76), Огочукву, Валвик.

Попереджена: Калініна.