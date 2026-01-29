Україна

Харків’яни обіграли Монреаль у контрольному матчі — 3:2.

Харківський Металіст 1925 переміг канадський Монреаль у товариському поєдинку на тренувальному зборі в іспанському Бенаавісі – 3:2. Матч проходив у форматі чотирьох таймів по 30 хвилин.

Рахунок відкрив Батон Забергджа, проте канадська команда швидко відігралася. Незабаром Владислав Калітвінцев знову вивів харків’ян уперед. На 95-й хвилині Монреаль вдруге зрівняв рахунок після автоголу Артема Шабанова, а під завісу зустрічі Крістіан Мба приніс перемогу Металісту 1925.

Металіст 1925 – Монреаль 3:2

Голи: Забергджа 22, Калітвінцев 43, Мба 117 – Овусу 35, Шабанов 95, автогол

Ця перемога стала першою для команди Младена Бартуловича на зимовому зборі. Раніше харків’яни зазнали поразок від австрійського Вольфсбергера (0:1) та чеського Пардубіце (0:1). Наступний спаринг відбудеться 4 лютого проти Хаммарбю.

Нагадаємо, Металіст 1925 завершив першу частину сезону на сьомому місці УПЛ. Друга частина сезону для харків’ян розпочнеться 21 лютого матчем проти Кривбаса.