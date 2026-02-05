Туреччина

Захисник Трабзонспора другий тур поспіль увійшов до символічної збірної чемпіонату за версією SofaScore.

Український легіонер Трабзонспора Арсеній Батагов продовжує вражати стабільною грою в турецькій Суперлізі. За підсумками 20-го туру сезону він потрапив до символічної команди тижня за версією статистичного порталу SofaScore.

У матчі проти Антальяспора, який завершився нічиєю 1:1, виступ Батагова було оцінено у 7,8 бала. Це дозволило йому вдруге поспіль опинитися серед найкращих гравців туру. Раніше до команди тижня разом із ним також потрапив його співвітчизник і партнер по Трабзонспору Олександр Зубков.

У нинішньому сезоні 22-річний українець провів 19 матчів у всіх турнірах та віддав два результативні паси, поступово закріплюючись у складі турецького клубу.

Нагадаємо, Галатасарай включив Арсенія Батагова до трансферного списку.