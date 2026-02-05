Інше

Француз забив три голи у виїзному матчі проти Аль-Ахдуда та допоміг команді здобути розгромну перемогу 5:0.

У четвер, 5 лютого, Аль-Ахдуд приймав у рамках 20-го туру чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Хіляль. Матч у місті Найран вже на 80-й хвилині завершився з розгромним рахунком 5:0 на користь гостей.

Перший гол у футболці Аль-Хіляля забив новачок клубу, 38-річний француз Карім Бензема. Гол став дебютним для форварда після переходу з Аль-Іттіхада за 25 мільйонів євро. У другому таймі Бензема оформив хет-трик, відзначившись на 60-й та 64-й хвилинах. На 73-й хвилині француза замінили, а Малкольм та Аль-Давсарі ще збільшили перевагу гостей.

"Я дуже радий бути частиною Аль-Хіляль. Це чудова команда з великою історією та величезною кількістю трофеїв. Це як Реал Мадрид, але в Азії", – прокоментував свій дебют Бензема.

Після цієї перемоги Аль-Хіляль продовжує боротьбу за титул у чемпіонаті Саудівської Аравії маючи 50 очок. Ан-Наср за який грає Роналду йде на третьому місці з 46 заліковими балами.