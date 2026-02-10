Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 10 лютого, розпочавшись о 18:00.

Сьогодні, 10 лютого, житомирське Полісся проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах в Іспанії в рамках підготовки до старту другої половини сезону в УПЛ.

Суперником для команди Руслана Ротаня буде шведський Хальмстад. Матч розпочнеться о 18:00.

Онлайн трансляція матчу Полісся — Хальмстад:

За підсумками першої частини сезону УПЛ Полісся посідає третє місце, а Хальмстад фінішував на 11 позиції у сезоні-2025.

Також зазначимо, що для "вовків" це буде другий матч за сьогодні — у першому Полісся обіграло Гранаду (4:3).