Колишній гравець "гірників" отримав статус вільного агента.

Кудрівка на своєму офіційному сайті оголосила про відхід півзахисника Андрія Тотовицького.

Керівництво дебютанта УПЛ та 33-річний українець вирішили розірвати контракт за обопільною згодою сторін.

Нинішнього сезону Тотовицький провів лише шість поєдинків, у яких забив один гол.

Після 16 турів Кудрівка набрала 15 очок та посідає 13 місце в УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Кудрівка підписала конголезького півзахисника Макоссо.