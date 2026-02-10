Колишній гравець "гірників" отримав статус вільного агента.
Андрій Тотовицький, ФК Кудрівка
10 лютого 2026, 17:11
Кудрівка на своєму офіційному сайті оголосила про відхід півзахисника Андрія Тотовицького.
Керівництво дебютанта УПЛ та 33-річний українець вирішили розірвати контракт за обопільною згодою сторін.
Нинішнього сезону Тотовицький провів лише шість поєдинків, у яких забив один гол.
Після 16 турів Кудрівка набрала 15 очок та посідає 13 місце в УПЛ.
