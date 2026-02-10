Українець серед найкращих третій тур поспіль.
Арсеній Батагов Getty Images
10 лютого 2026, 15:47
Статистичний портал SofaScore опублікував символічну збірну минулого 21 туру турецької Суперліги.
До кращих, втретє поспіль, потрапив український захисник Трабзонспора Арсеній Батагов, який відіграв увесь поєдинок проти Самсунспора (3:0). Його гру оцінили у 8,2 бали.
Нинішнього сезону Батагов провів 25 матчів, у яких забив один гол та віддав три гольові передачі.
Після 21 туру Трабзонспор набрав 45 очок і посідає третє місце у турецькій Суперлізі, відстаючи від Галатасараю на сім балів. Свій наступний матч команда проведе проти Фенербахче — гра відбудеться 14 лютого о 19:00.