Туреччина

Українець серед найкращих третій тур поспіль.

Статистичний портал SofaScore опублікував символічну збірну минулого 21 туру турецької Суперліги.

До кращих, втретє поспіль, потрапив український захисник Трабзонспора Арсеній Батагов, який відіграв увесь поєдинок проти Самсунспора (3:0). Його гру оцінили у 8,2 бали.

Нинішнього сезону Батагов провів 25 матчів, у яких забив один гол та віддав три гольові передачі.

Після 21 туру Трабзонспор набрав 45 очок і посідає третє місце у турецькій Суперлізі, відстаючи від Галатасараю на сім балів. Свій наступний матч команда проведе проти Фенербахче — гра відбудеться 14 лютого о 19:00.