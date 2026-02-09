Україна

Туран додав Траоре та Обу, а зі списку виключено Арройо та Фарину.

Донецький Шахтар оприлюднив оновлену заявку з 30 гравців на стадію плейоф Ліги конференцій. Інформація з’явилася на офіційному сайті УЄФА.

Головний тренер команди Арда Туран вніс чотири зміни до ростеру. З остаточного списку були виключені захисники Дієго Арройо та Мар’ян Фарина. Натомість до заявки додані вінгер Проспер Оба, який нещодавно приєднався до клубу, та нападник Лассіна Траоре, який раніше не міг брати участь у турнірі через травму.

Оновлена заявка Шахтаря на Лігу конференцій:

Воротарі: Кіріл Фесюн, Дмитро Різник, Ростислав Баглай*, Денис Твардовський.

Захисники: Марлон Сантос, Валерій Бондар, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля.

Півзахисники: Марлон Гомес, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Педріньйо, Невертон*, Ізакі, Антон Глущенко*, Артем Бондаренко, Віктор Цуканов*, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Аліссон, Лукас Феррейра, Проспер Оба.

Нападники: Лассіна Траоре, Егіналду*, Кауан Еліас, Лука Мейрелліш.

*Гравці, заявлені за списком В.

Нагадаємо, що Шахтар розпочне виступи у плейоф одразу зі стадії 1/8 фіналу. Перші матчі відбудуться 12 березня, а поєдинки у відповідь — 19 березня 2026 року. Суперником "гірників" стане переможець пари КУПС (Фінляндія) – Лех (Польща) або Шкендія (Північна Македонія) – Самсунспор (Туреччина).

За підсумками основного етапу Ліги конференцій Шахтар із 13 очками посів шосте місце в турнірній таблиці групи.