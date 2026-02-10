Україна

Відбулися чергові товариські матчі клубів УПЛ.

Сьогодні, 10 лютого, проходять чергові матчі за участю українських клубів, які продовжують підготовку до другої половини сезону.

Донецький Шахтар у черговому спарингу на зборах зустрівся з черкаським ЛНЗ. Матч між лідерами УПЛ завершився із рахунком 1:0 на користь ЛНЗ.

Єдиний та переможний гол був забитий на 53 хвилині, а його автором став Олег Горін, який точно пробив по воротах "гірників" з кількох метрів після розіграшу стандарту.

ЛНЗ — Шахтар 1:0

Гол: Горін, 53.

У другому спарингу рівненський Верес зіграв внічию з данським Відовре. Матч закінчився із рахунком 1:1.

У складі команди Олега Шандрука голом відзначився гравець, який перебуває на перегляді. Він забив на 20 хвилині, а у суперника точний удар на рахунку Его.

Також зазначимо, що у матчі було два вилучення, обидва на 45 хвилині. У складі датчан був вилучений Клаусен, а у Вереса — Вовченко.

Відовре — Верес 1:1

Голи: Его, 12 — гравець на перегляді, 20.

Відовре: Равн — Стендеруп, Ільязовскі (Фредслунд, 46, Крогстад, 65), Клаусен (Бедзеті, 46), Окосун, К'єргаард, Кнудсен (Гог, 65), Ельвіус (Абі, 65), Смед, Сінгх (Йогансен, 65), Его.

Верес: Горох — Стамуліс (Протасевич, 46), Вовченко (Сміян, 46), Ціпот (Гончаренко, 46), гравець на перегляді, Чечер, гравець на перегляді (Кльоц, 46), Гонсалвеш (Корнійчук, 46), Веслі (Гільєрме, 21), Куція, Ндукве (Годя, 36).

Попередження: Гог, Окосун, К'єргаард — Вовченко.

Вилучення: Клаусен, 45 — Вовченко, 45.

У ще одному спарингу житомирське Полісся здобуло перемогу над іспанською Гранадою з рахунком 4:3.

У складі команди Руслана Ротаня голами відзначилися Назаренко, Андрієвський та Краснопір. Ще один забитий м'яч записаний як автогол.

Полісся — Гранада 4:3

Голи: Назаренко, аг, Андрієвський, Краснопір.

Полісся: Кудрик, Крушинський, Сарапій, Чоботенко, Майсурадзе, Томандзото, Андрієвський, Емерллаху, Назаренко, Гуцуляк, Краснопір.

Також зазначимо, що сьогодні Полісся проведе ще один спаринг проти шведського Хальмстаду – гра розпочнеться о 18:00.