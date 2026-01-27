Чемпіон світу з боксу підтримав команду у контрольній грі.
Олександр Усик, пресслужба ФК Полісся
27 січня 2026, 15:00
Житомирське Полісся продовжує підготовку до другої частини сезону УПЛ. Сьогодні команда зустрічалася у товариському матчі з канадським Ванкувер Вайткепс, який виступає в MLS.
Особливістю поєдинку стало повернення на поле чемпіона світу з боксу Олександра Усика (24–0, 15 КО). 39-річний спортсмен вийшов на 75-й хвилині, замінивши форварда Миколу Гайдучика, коли рахунок вже був 2:0 на користь Полісся.
Матч завершився перемогою житомирського клубу з рахунком 2:0. Голи забили Назаренко (4 хвилина) та Гуцуляк (64, пенальті).
Нагадаємо, що Полісся наразі проводить навчально-тренувальні збори в Марбельї, де команда вже зіграла дві контрольні гри на старті року: нічия 0:0 з Легією та перемога 2:1 над Деррі Сіті.