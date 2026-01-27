Україна

Чемпіон світу з боксу підтримав команду у контрольній грі.

Житомирське Полісся продовжує підготовку до другої частини сезону УПЛ. Сьогодні команда зустрічалася у товариському матчі з канадським Ванкувер Вайткепс, який виступає в MLS.

Особливістю поєдинку стало повернення на поле чемпіона світу з боксу Олександра Усика (24–0, 15 КО). 39-річний спортсмен вийшов на 75-й хвилині, замінивши форварда Миколу Гайдучика, коли рахунок вже був 2:0 на користь Полісся.

Матч завершився перемогою житомирського клубу з рахунком 2:0. Голи забили Назаренко (4 хвилина) та Гуцуляк (64, пенальті).

Нагадаємо, що Полісся наразі проводить навчально-тренувальні збори в Марбельї, де команда вже зіграла дві контрольні гри на старті року: нічия 0:0 з Легією та перемога 2:1 над Деррі Сіті.