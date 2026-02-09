Україна

Півзахисники П’ятов і Сад та нападник Сухоручко підписали контракти з аутсайдером УПЛ.

СК Полтава офіційно оголосила про підписання трьох новачків, які мають посилити склад команди у другій частині сезону УПЛ.

Лави аутсайдера чемпіонату поповнили два півзахисники та один нападник. Центральний півзахисник Олександр П’ятов, та атакувальний півзахисник Валерій Сад, раніше виступали за Інгулець і підписали контракти з Полтавою до червня 2027 року.

Ще одним новачком став 25-річний нападник Даниїл Сухоручко, вихованець академії Динамо. Останнім клубом Сухоручка був Лівий Берег, а угоду з Полтавою він підписав до кінця поточного сезону.

Олександр П’ятов на професійному рівні виступав за Реал Фарму, Мир, Кривбас та Інгулець, де дебютував в УПЛ у серпні 2024 року. У його активі 30 матчів на найвищому рівні та три забиті голи у сезоні 2024/25.

Валерій Сад раніше він грав за Партизан Бардейов у Словаччині, Верес, Волинь, Прикарпаття, Металург і Інгулець. Дебют у Прем’єр-лізі провів у серпні 2024 року у складі Інгульця.

Даниїл Сухоручко навчався в академії Динамо та свій дорослий дебют зробив у складі Арсенал-Київ у грудні 2018 року. Пізніше він виступав за Чорноморець, Ниву та Лівий Берег, зігравши на рівні УПЛ 30 матчів.

Нагадаємо, СК Полтава з 9 очками посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ після першої частини сезону.