Інше

Матчі відбудуться 17 та 19 лютого.

Юнацька збірна України U-18 цього місяця проведе навчально-тренувальний збір у рамках підготовки до першого раунду відбору Євро-2027. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Збір команди Дмитра Михайличенка, який викликав у розташування "синьо-жовтих" 22 футболісти, пройде в Римі з 13 по 20 лютого.

За цей період українці проведуть два контрольні матчі проти Італії. Матчі пройдуть 17 та 19 лютого о 15:30 та 12:00 відповідно.

Склад юнацької збірної України U-18

Воротарі: Кирило Хадасевич (Вольфсбург), Федір Ткаченко (Бетіс).

Захисники: Єгор Костюк, Нікіта Калюжний, Ярослав Милокост, Олександр Балакай (усі — Шахтар), Данило Огороднік (Динамо Київ), Арсен Залипка (Рух), Владислав Галій (Полісся), Єгор Шерстюк (Металіст), Микита Мельник (Наполі).

Півзахисники: Артем Зубрій (Шахтар), Павло Люсін, Арсеній Федоренко (обидва — Динамо Київ), Мухаммад Джурабаєв (Рух), Ілля Кут'я (Гайдук), Максим Цимбалюк (Вісла).

Нападники: Іван Андрейко (Динамо Київ), Матвій Боднар (Кривбас), Дмитро Зудін (Гайдук), Віталій Глют (Чикаго Файр), Кірілл Сердюк (Штутгарт).

Нагадаємо, у першому раунді відбору Євро-2027 Україна зіграє проти Чехії, Фінляндії та Естонії. Міні-турнір пройде у Фінляндії з 25 до 31 березня.