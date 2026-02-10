Україна: Перша ліга

Колишній вундеркінд Динамо та збірної України повертається на батьківщину.

Одеський Чорноморець здійснив гучне кадрове підсилення. Склад моряків поповнив досвідчений 33-річний голкіпер Максим Коваль. Вихованець запорізького Металурга, який свого часу вважався одним із найперспективніших молодих воротарів Європи, не виступав в Україні протягом останніх восьми років.

Після відходу з київського Динамо його кар'єра перетворилася на справжню навколосвітню подорож. Максим встиг пограти у 7 закордонних клубах різного калібру: Данія: Оденсе (2015-2016); Іспанія: Депортіво (2018); Саудівська Аравія: Аль-Фатех (2018-2022); Молдова: Шериф; 2022-2023 Греція: Аріс (2024) та Каламата; (2024) Казахстан: Єлімай (2024-2025).

Зараз, у свої 33 роки, воротар має намір перезавантажити кар'єру в Одесі та допомогти Чорноморцю у досягненні турнірних цілей. Клуб вже офіційно презентував новачка, опублікувавши вітальне відео.

Після першої половини сезону одесити посідають третє, місце маючи у своєму активі 38 очок.