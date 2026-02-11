Україна

25-річний півзахисник залишатиметься у складі донецького клубу щонайменше до кінця 2030 року.

Шахтар оголосив про продовження контракту з центральним півзахисником Дмитром Криськівим. Про це повідомила пресслужба клубу.

Нова угода з 25-річним футболістом розрахована до 31 грудня 2030 року.

Криськів є вихованцем академії Шахтаря, до якої приєднався ще у 2016 році. Дебют у складі першої команди відбувся 19 жовтня 2022 року. Відтоді хавбек став одним із ключових виконавців "гірників".

На сьогодні Дмитро провів за Шахтар 104 матчі в усіх турнірах, у яких відзначився 12 забитими м’ячами та 15 результативними передачами. Разом із командою він двічі вигравав чемпіонат України у 2023 та 2024 роках, а також здобував Кубок України у 2024 та 2025 роках.

Із 2024 року Криськів викликається до національної збірної України.