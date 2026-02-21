Україна

Керманич Динамо Київ прокоментував перемогу над Рухом.

Київське Динамо в сімнадцятому турі української Прем’єр-ліги обіграло львівський Рух на власному полі.

Динамо Київ — Рух 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "біло-синіх" Ігор Костюк прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні відзначається День Героїв Небесної Сотні. Ми повинні про це пам’ятати та продовжувати виборювати свою незалежність.

Стосовно виконання плану на гру — якщо рахунок на табло показує, що ми перемогли, це вже добре. Якість газону сьогодні не дозволяла втілити на полі все те, що ми напрацьовували на зборах, особливо у другому таймі, коли поле підморозило.

Було складно, але гравці добре впорались, додали трохи швидкості й більше агресії при завершенні, внаслідок чого довели гру до логічного фіналу — нашої перемоги.

Коробов? Максим добре впорався зі своєю задачею. Він не давав супернику створювати моменти біля наших воріт. Звісно, хотілося б трохи якіснішої гри у завершенні. Був момент, коли він пробив і влучив у стійку.

У цілому, вважаю, що молоді гравці 2006-2007 року народження — Максим Коробов, Матвій Пономаренко, Богдан Редушко — гідно виглядали. Вони не псували гру, а додавали свіжості та агресії в грі", — заявив український фахівець.

У наступному турі київське Динамо прийматиме кам’янець-подільський Епіцентр.