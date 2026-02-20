Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 20 лютого 2026 року.

У матчі 17-го туру УПЛ Динамо Київ мінімально обіграло Рух Львів — 1:0 на стадіоні ім. В. Лобановського.

Поєдинок проходив у складних умовах: холодна погода та неякісний газон вплинули на темп гри. У першому таймі кияни більше контролювали м’яч, але створили небагато моментів — найнебезпечнішим став удар у стійку від дебютанта Миколи Коробова. Рух переважно діяв від оборони й майже не загрожував воротам суперника.

Після перерви львів’яни ще глибше сіли в захист, дозволивши Динамо повністю контролювати гру. Вирішальний момент настав на 75-й хвилині: після кутового Матвій Пономаренко ударом під поперечину приніс киянам мінімальну перемогу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо — Рух у рамках 17-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Динамо Київ — Рух 1:0

Гол: Пономаренко, 75

Динамо Київ: Нещерет — Коробов (Тимчик, 80), Біловар, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок (Михайленко, 80), Бражко, Шапаренко (Буяльський, 68) — Волошин, Пономаренко (Герреро, 88), Редушко (Шола, 88).

Рух: Герета — Кітела, Слюсар, Товарницький, Роман — Притула, Підгурський (Левицький, 87), М. Бойко — Таллес (К. Денисов, 90+4), Ігор (Себро, 87), Ясінський (Тутті, 56, І. Денисов, 87).

Попередження: Вівчаренко, Піхальонок — Бойко, Кітела, Роман, Ігор, Таллес