Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку іспанської Прімери, який розпочнеться 21 лютого о 22:00.

Мадридський Атлетіко намагатиметься перервати серію з двох поразок поспіль у чемпіонаті Іспанії, приймаючи на власному полі Еспаньйол. Наразі команда Дієго Сімеоне посідає четверту сходинку, тоді як каталонці йдуть шостими.

Атлетіко Мадрид — Еспаньйол

Субота, 21 лютого, 22:00, стадіон Metropolitano Stadium, Мадрид

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Атлетіко підходить до гри після результативної нічиєї з Брюгге (3:3) у Лізі чемпіонів. Проте в Ла Лізі справи "матрацників" погіршилися: поразки від Бетіса та Райо Вальєкано (0:3) відкинули команду на четверте місце. Відставання від третього Вільярреала становить три очки, а конкуренти за зону Ліги чемпіонів уже дихають у спину. Головним козирем "рохібланкос" залишається домашня форма — 31 очко у 12 матчах на "Метрополітано". Попри локальні невдачі, перемога над Барселоною (4:0) у кубку раніше довела, що підопічні Сімеоне здатні перемагати будь-якого суперника.

Еспаньйол проводить солідний сезон, але початок 2026 року видався для команди Маноло Гонсалеса складним. "Папуги" не виграли жодного матчу в новому році, набравши лише два очки у семи турах. У минулому турі каталонці зіграли внічию з Сельтою (2:2), але їхня остання виїзна гра завершилася розгромом від Вільярреала (1:4). Тим не менш, Еспаньйол налаштований оформити "дубль" над мадридцями, оскільки у першому колі вони святкували перемогу з рахунком 2:1.

Щодо кадрових питань, то Атлетіко не допоможуть Ніко Гонсалес та Пабло Барріос через травми, а Родріго Мендоса відбуває дискваліфікацію. Очікується повернення до складу Хіменеса та Лангле, а Алекс Баена має вийти з перших хвилин для підсилення креативу. У Еспаньйола тривалий час відсутній Хаві Пуадо, під питанням участь Фернандо Калеро. Ймовірно, місце в старті отримає Кіке Гарсія, який відзначився голом у минулій грі, а також можлива поява Тайріса Долана з перших хвилин.

За версією betking на перемогу Атлетіко Мадрид можна поставити з коефіцієнтом 1.50, тоді як потенційний успіх Еспаньйола оцінюється показником 7.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.20.

Орієнтовні склади

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Лангле, Хіменес, Ганцко — Сімеоне, Коке, Кардосо, Лукман — Баена — Альварес.

Еспаньйол: Дмітрович — Ель-Хілалі, Рідель, Кабрера, Ромеро — Лосано, Сарате — Долан, Терратс, Мілья — К. Гарсія.

Не зіграють: Н. Гонсалес, Барріос, Мендоса (Атлетіко Мадрид) — Пуадо (Еспаньйол).

Під питанням: Калеро (Еспаньйол).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 1:0

Довідка про компанію

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ