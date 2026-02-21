Україна

Керманич Руху прокоментував поразку від Динамо Київ.

Львівський Рух у сімнадцятому турі української Прем’єр-ліги поступився київському Динамо на полі суперників.

Динамо Київ — Рух 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Іван Федик прокоментував виступ власної команди.

"Вітаю Динамо з важливою для них перемогою. Щодо Руху, то нам треба час, щоб побудувати нову команду. Ми втратили 10 гравців, якщо порівнювати наш поточний склад із тим, який закінчував першу частину сезону. Семеро гравців пішли з клубу, а троє футболістів мають невеликі ушкодження, тому до цієї гри не готувались, тому нам трохи важкувато.

На полі було багато боротьби, і це було очікувано, якщо подивитись на стан газону в Києві. У Динамо велика лава запасних, фактично два рівноцінних склади. Тому ми намагались витрачати менше сил та пізніше провести заміни, а в Динамо заміни спрацювали якісно.

Руху не вистачає гравців на лаві запасних — молоді треба більше часу, щоб адаптуватись до дорослого футболу. У нас було 10-11 гравців, які готувались до цього матчу. На заміні були футболісти, які наразі не готові були зіграти багато часу.

Зокрема, Таллес довго не грав у Японії, тому йому потрібно знову відчути ігровий ритм. Ігор Невес тепер буде нашим основним нападником.

Загалом, уся команда провела непоганий матч, але після замін, які провело Динамо, нам було важко. Кияни прискорились, їхні гравці, які вийшли на поле, виглядали свіжішими.

Дальні удари, флангові подачі, відкривання за спину — це основне на такому полі. Моментів було не дуже багато як в нас, так і у Динамо. Епізод зі стійкою у першому таймі та цей стандарт, після якого суперник забив гол.

Звісно, ми хотіли зіграти краще, але розуміли, що нам буде не просто. У Динамо є швидкі гравці, які вбігали у зони, тоді в нас виникали труднощі. Утім і Рух мав підходи до воріт суперника, ми могли організувати моменти після стандартів, але до гострих моментів в атаці не дійшло. У атаці треба було зіграти краще.

Ми дізнались про стан газону сьогодні зранку. Нам важче, адже Рух зараз тренується на синтетичному газоні, хоча до цього у Словенії ми грали на траві. Тепер із Динамо також зіграли на трав’яному полі, а тренуватись після цього далі будемо на штучному покритті. Ноги підсідали, гравці відчували цю різницю", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух гостюватиме в київської Оболоні.