Наставник рівненської команди поділився своїми думками після гри з СК Полтава.

Головний тренер Вереса Олег Шандрук прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти СК Полтава (3:2).

"Насправді ми просто виявилися неготовими до великої кількості довгих передач і верхової боротьби і гри на підборі. Ось тут ми програвали. І не проблема в тому, що суперник запропонував таку гру, до якої ми, загалом, готувалися. А проблема якраз була в тому, що ми не змогли перелаштуватися під час першого тайму. Велика проблема була в цьому. І тільки перерва внесла корективи у нашу гру. На мою думку, ми виглядали краще в другому таймі.

У перерві гравці самі зрозуміли і навіть між собою говорили про те, що ми повинні вигравати боротьбу у повітрі і другий м'яч. Я лише підтвердив ці слова. Так, у нас була чудова чоловіча така розмова — це нормально. І гравці просто більшого почали конкретно від себе вимагати. Ось і все.

Наші новачки? Для них адаптація продовжується. Це стосується навіть погоди. Фабрісіо, наприклад, дотепер взагалі снігу не бачив. Розумієте, це певний шок — потрібно звикнути. Чи задоволений я їхніми діями? Швидше так, аніж ні. Вони добре себе почувають в колективі, як в домашній атмосфері. Це важливо для них. Вірю, що вони зрозуміють, поставлені перед командою вимоги і прогресуватимуть на рівні команд Української Прем'єр-ліги.

Зараз у нас з'явилася варіативність, нова якість в атаці, посилилася конкуренція. Щиро вірю, що ми станемо більш результативною командою з приходом нових гравців і створенням додаткової конкуренції.

Ми досі у пошуку новачків. Ви знаєте про ситуацію з Айдіном, який покинув команду. Це було для нас певною мірою неочікувано, несподівано. Тому ми намагаємося продовжувати селекцію. Хоча, зараз я б не хотів говорити навіть по якісь позиції на полі", — наводить слова Шандрука прес-служба клубу.

