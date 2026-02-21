Україна

Півзахисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Рухом.

Напередодні київське Динамо в сімнадцятому турі української Прем’єр-ліги обіграло львівський Рух на власному полі.

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Богдан Редушко прокоментував виступ власної команди.

"Тяжка гра, тяжке поле, але ми взяли свої очки. Тому щасливі, що перемогли.

Можливо, спочатку, у перші хвилини, і відчувався мандраж від першої офіційної гри в цьому році, але з першим дотиком до м’яча це все минуло.

До початку зборів також була сувора зима, тому ми приїхали, потренувались на базі. Але нічого, підлаштувались і забрали свої три очки.

Багато фолів з боку суперника нас напевно заводило, тому що скучили за офіційними іграми. На зборах так не боролись за результат. Це, може, якось завело нас. Ми пішли більше в атаку, більше атакували в другому таймі й забили.

Коли я був на полі, то якось відчувалось, що ми тиснемо й обов’язково заб’ємо. Так і сталось.

Звичайно, перемога дає впевненість. Це дає позитивний поштовх до наступних ігор. Тому звичайно буде впевненість", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо прийматиме кам’янець-подільський Епіцентр.