Україна

Команда Ігора Костюка дотиснула непоступливого суперника пізнім голом.

Футбол української Прем’єр-ліги повернувся й до столиці матчем сімнадцятого туру поміж київським Динамо та львівським Рухом. І вже за першими секундами включення із стадіону ім. В. Лобановського стало зрозуміло, чому найближчим часом ця арена не зможе приймати більше однієї гри за тур. Газон не витримав нашу цьогорічну погодну гойдалку, тож у порівнянні з покриттям у Рівному, де відбувалась гра за декілька хвилин до цього, а найближчими днями заплановано ще аж дві, київська арена явно пасла задніх.

Та й прохолодна погода панувала цього вечора в столиці, що також давало про себе знати, із огляду на дії футболістів на цьому жовтуватому полі. Можливо, саме через це й вийшов перший тайм настільки прісним у контексті створення гольових моментів. Динамо більше володіло м’ячем, але ситуацію загострювало хіба що за рахунок дальніх пострілів та одного моменту з влучанням у праву стійку від дебютанта Миколи Коробова, який був чи не найбільш помітним серед обох команд до перерви.

Із боку Руху теж було помітно бажання більше відбиватись від чужих атак, а вже потім і самим щось створювати. У контексті останнього прогресу помітно не було, хоча й команда Івана Федика все одно частину свого завдання на перший тайм виконала справно. Утім, перебувати на захисті власних воріт постійно й поперерві було б дещо ризикованим кроком, адже кияни свої нагоди встигали знаходити.

Загалом, найгірший сценарій другого тайму для Руху таки було втілено у життя. Команда Федика закрилась у глибокому захисті, і як би не кричав до футболістів тренер, але відігнати їх від власних воріт було дуже важко. Динамо за таких умов перейшло на суто вертикальний футбол та високий пресинг, бо не було приводів остерігатись контратак у відповідь.

Зрештою, глядачами так довелось протриматись на морозі декілька не надто яскравих ігрових хвилин, але гол киян вони таки побачили. На 75 хвилині від Підгурського на ближній удало відскочив м’яч до Пономаренка в центрі штрафного під час подачі кутового з правого флангу, а Матвій ударом під поперечину прибив суперників. Після цього Рух нарешті вийшов із захисту, але якось рятувати гру було вже пізно, та й таймменеджмент замінами від Костюка остаточно вбив темп цієї важкої гри.

У наступному турі київське Динамо прийматиме кам’янець-подільський Епіцентр, а львівський Рух гостюватиме в київської Оболоні.

Динамо Київ — Рух 1:0

Гол: Пономаренко, 75

Динамо Київ: Нещерет — Коробов (Тимчик, 80), Біловар, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок (Михайленко, 80), Бражко, Шапаренко (Буяльський, 68) — Волошин, Пономаренко (Герреро, 88), Редушко (Шола, 88).

Рух: Герета — Кітела, Слюсар, Товарницький, Роман — Притула, Підгурський (Левицький, 87), М. Бойко — Таллес (К. Денисов, 90+4), Ігор (Себро, 87), Ясінський (Тутті, 56, І. Денисов, 87).

Попередження: Вівчаренко, Піхальонок — Бойко, Кітела, Роман, Ігор, Таллес