Україна

Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев'ю поєдинку УПЛ, який відбудеться 21 лютого, розпочавшись о 13:00.

У рамках сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги-2025/26, який є першим після зимової перерви, у у Рівному Епіцентр прийматиме черкаське ЛНЗ.

ЕПІЦЕНТР — ЛНЗ

СУБОТА, 21 ЛЮТОГО, 13:00. АВАНГАРД, РІВНЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛИМ ЗАБРОДА (КИЇВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Для Епіцентру минулий рік завершився розгромною поразкою від Шахтаря 0:5, але команда Сергія Нагорняка вже налаштовується на відновлення у другій частині сезону. На міжсезонні Епіцентр провів сім спарингів, здобувши шість перемог і зігравши внічию з ФК Фірст Відень 0:0. Особливо радує захист – всього два пропущені м’ячі, а нападник Владислав Супряга демонструє ефективну гру. Команду залишили Янаков, Бушняк, Савчук, Ляшенко та Джеоване, а серед новачків виділяються Андрій Маткевич, Кирило Ковалець, вінгер Рохас та 27-річний іспанський захисник Аладжі Олівейра.

ЛНЗ перетворився на головного претендента на зимове чемпіонство УПЛ і демонструє готовність боротися за першість у другій частині сезону. Під час міжсезоння команда провела дев'ять контрольних матчів – сім перемог, поразка і нічия, а головною перемогою стала звитяга над Шахтарем 1:0. Команду залишили сім гравців, включно з Проспером Обою, а серед новачків варто відзначити Єгора Твердохліба та універсального Артура Микитишина, які повинні швидко інтегруватися у колектив.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- ЛНЗ може здобути 30-у перемогу в УПЛ.

- Переможна клубна рекордна серія ЛНЗ триває 5 ігор в Чемпіонаті.

- Епіцентр на своєму полі ще не перемагав в Чемпіонаті — у 7-ми матчах: нічия та 6 поразок.

- Безнічийна серія ЛНЗ триває 9 ігор: 8 перемог та поразка.

- 90-й тренерський матч Віталія Пономарьова в УПЛ.

- 30-й гол в УПЛ може забити Єгор Твердохліб, 10-й — Ілля Путря (обидва — ЛНЗ).

- Воротар Олег Білик (Епіцентр) з початку сезону 2025/26 виступає без замін в Чемпіонаті.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Епіцентр: Білик, Кирюханцев, Мороз, Григоращук, Климець, Себеріо, Запорожець, Джеоване, Сидун, Є. Демченко, Сіфуентес.

ЛНЗ: Паламарчук. Г. Пасіч, Дайко, Муравський, Драмбаєв, Танковський, Рябов, Пастух, Яшарі, Ассінор, Кузик.

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ