Голкіпер Динамо Київ прокоментував перемогу над Рухом.

Київське Динамо напередодні в сімнадцятому турі української Прем’єр-ліги обіграло львівський Рух на власному полі.

Після завершення гри воротар "біло-синіх" Руслан Нещерет прокоментував виступ власної команди.

"Перша гра після зимової паузи пройшла важко. Звісно, задоволені, що перемогли на характері. Якість поля сьогодні нівелювала наші технічні й, можливо, тактичні можливості. Тому добре, що попри все здобули перемогу і рухаємось далі.

Це була така гра, де все вирішує один гол. Такі матчі часто завершуються з рахунком 1:0 або 2:1. Пощастило, що ми реалізували одну зі своїх нагод. Вважаю, моментів у нас було кілька, але через стан поля не вдалось повністю використати свої можливості.

Я завжди намагаюсь тримати себе в тонусі, адже один епізод може вирішити долю матчу, як, наприклад, сьогодні. Постійно рухаюсь, підказую захисникам і роблю все можливе, щоб допомогти команді.

У мене була травма ще з осінньої частини сезону. Догравав із болем у плечі. Зараз ситуація краща, хоча невеликий біль ще залишається. Лікар сказав, що це нормально для такого типу травми. Почуваюсь добре й сподіваюсь, що надалі все буде ще краще.

Перші дні було важко, особливо в плані дихання, адже перехід із теплого клімату в холодний дається непросто. Начебто фізична форма є, але дихати нормально складно.

На базі у нас хороші умови: якісне поле, зал — є усе необхідне для повноцінної підготовки. Будемо працювати й налаштовуватися на перемогу", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо прийматиме кам’янець-подільський Епіцентр.