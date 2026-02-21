Україна

Захисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Рухом.

Київське Динамо в сімнадцятому турі української Прем’єр-ліги обіграло львівський Рух на власному полі.

Динамо Київ — Рух 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Максим Коробов прокоментував виступ власної команди.

"Відчуття від дебюту неймовірні. Дуже радий, що дебютував в офіційному матчі за основну команду. Ще й гол міг забити… Але позитивний результат, тому дуже радий. Загалом, більше немає що розповісти про емоції.

У той момент подумав: "Невже трохи так не пощастило, невже трохи не туди вдарив". На секунду аж серце, знаєте, закалатало. Але подумав, що нічого страшного, ще, можливо, буде можливість. Потрібно далі грати, працювати й, можливо, ще заб’ю.

Після забитого гола треба було продовжувати боротись. Рахунок 1:0 — дуже слизький. Якийсь там рикошет, ще щось — і м'яч може опинитись і в наших воротах. Це ще більше додає фокусу, потрібно більше працювати позаду, щоб було "на нуль". Тому це ще більше додало концентрації.

Емоціями наразі встиг поділитись тільки з мамою. А друзям просто сказав, що є така можливість, що можу вийти, тож дивіться, слідкуйте… Що точно вийду у стартовому складі, написав лише мамі.

Звісно, що вона дивилась гру. Я думаю, що коли я в стійку влучив, там уся Вінниця чула — це 100%.

Можу сказати напевно, що у фізичному плані готовий на 100%. Та й загалом, можна сказати, до продовження сезону готовий", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо прийматиме кам’янець-подільський Епіцентр.