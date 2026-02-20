Україна

Аутсайдер чемпіонату забив першим двічі, але повністю втратив контроль над грою в другому таймі.

Процес зимування без лампової атмосфери української Прем’єр-ліги видавався нестерпно довгим, але після двох місяців затишшя в нашому футболі потрохи починається період відлиги. Хоча й були ще помітні кучугури снігу обабіч поля стадіону Авангард у Рівному, де матчем поміж місцевим Вересом та СК Полтава офіційно розпочиналась друга частина сезону нашої національної першості.

І тут варто було вже пригадувати, що насправді колективи Олега Шандрука та Павла Матвійченка не так уже й далеко один від одного розташовувались у турнірній таблиці. Новачки "еліти" при цьому перебували в зоні вильоту на останній сходинці та були єдиною командою, якій так і не вдалось перетнути двозначний показник за кількістю здобутих залікових балів. У "червоно-чорних" ситуація була де в чому кращою, але навіть від екватору вони вже відчутно відставали.

При цьому "малиново-жовті" були єдиним клубом, який залишався на теренах України під час зимової перерви й, можливо, саме це й позначилось на успішному для Полтави старті цього поєдинку. Уже на сьомій хвилині гості отримали подарунок від суперників у вигляді влучання м’яча в руку Бойка в центрі штрафного від час подачі кутового з правого флангу, що призвело до призначення пенальті, а Марусич ударом у нижній лівий кут його реалізував.

Верес кинувся атакувати у відповідь, але окрім неточного дальнього удару від Харатіна так нічого й не зміг створити. Після цього Полтаві вдалось заспокоїти гру, а потім знову раптово її пожвавити на 31 хвилині. Сталось це за рахунок дальнього удару Сухоручка під праву стійку із зони перед чужим штрафним, який для нападника став першим результативним у "еліті" за понад 30 матчів. Тим часом для рівненців ситуація продовжила погіршуватись.

Великі проблеми мала команда Шандрука з побудовою гри в атаці та створенням гольових моментів, тож у підсумку змогла розраховувати в першому таймі лише на якісне виконання стандарту під саму перерву. Бойко вдало подав із кутового з лівого флангу на ближню, а Ндукве скинув головою на дальню для Стамуліса. Утім, пригадати ще один подібний класний розіграш від "червоно-чорних" у першому таймі було просто неможливо.

І чи-то розмова із Шандруком у перерві так подіяла на Верес, чи-то Полтава не змогла втриматись на дистанції, але в другому таймі гості просто провалились. Отримали пенальті на рівному місці, як і суперники на початку гри, одразу поперерві за гру рукою від Одарюка під час спроби підкинути м’яч над центром чужого штрафного від Гонсалвеша, після чого Харатін ударом у лівий нижній зрівняв рахунок.

А далі вже ми суто дивились за тим, як Верес намагається цей матч схилити до власної перемоги. Зрештою, "червоно-чорні" забили вирішальний м’яч на 66 хвилині, коли простріл Шарая з правого флангу чергової швидкої атаки вдалось на ближній завершити Ндукве. Повернутись до гри належним чином Полтава не змогла навіть після одразу чотирьох замін в один слот від Матвійченка, тож гру рівненці також завершували в атаці й могли робити перевагу за рахунок навіть більшою, проте Ндукве та Веслі своїми моментами вже не скористались.

У наступному турі рівненський Верес навідається до донецького Шахтаря, тоді як СК Полтава прийматиме Кудрівку.

Верес — СК Полтава 3:2

Голи: Ціпот, 45, Харатін, 50 (пен.), Ндукве, 66 — Марусич, 7 (пен.), Сухоручко, 31

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Сміян — Бойко, Харатін (Кльоц, 71) — Шарай (Веслі, 71), Гонсалвеш (Баїя, 77) — Годя (Фабрісіо, 71), Ндукве (Стень, 84).

СК Полтава: Мінчев — Кононов, Веремієнко, Савенков, Коцюмака — Одарюк (Ухань, 83), Дорошенко (П'ятов, 75), Даниленко (Плахтир, 75), Галенков (Вівдич, 75) — Сухоручко (Кобзар, 75), Марусич.

Попередження: Галенков