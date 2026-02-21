Україна

Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев'ю поєдинку УПЛ, який відбудеться 21 лютого, розпочавшись о 15:30.

У рамках сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги-2025/26, який є першим після зимової перерви, у Житомирі харківський Металіст 1925 прийматиме "зимового чемпіона" — ЛНЗ.

МЕТАЛІСТ 1925 — КРИВБАС

СУБОТА, 21 ЛЮТОГО, 15:30. СТАДІОН ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МИКОЛА БАЛАКІН (КИЇВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Друга частина сезону УПЛ розпочинається для Кривбасу матчем проти Металіста 1925, який у першому колі завершився перемогою криворіжців 2:0 завдяки голам Мендози і Парако. Обидві команди провели зимові збори в Іспанії та провели ряд спарингів: Кривбас здобув перемоги над Мідтьюлланн і Тяньцзінь Тайгер, а Металіст 1925 переміг Монреаль та Молде.

Склад Кривбасу поповнили захисник Джонс з Панами, півзахисник Сек із Сенегалу та ізраїльський нападник Адам, у Металіста 1925 з’явилися колумбієць Аревало, венесуелець Кастільйо, ганський нападник Овусу-Фрімпонг та українець Валерій Дубко.

Обидва клуби – сусіди по турнірній таблиці, тому очікується запекле протистояння за єврокубкову зону. Харків’яни мають гру в запасі та можуть наблизитися до ТОП-4, а Кривбас не збирається віддавати п’яту позицію без бою.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- 740-й матч Кривбасу в УПЛ, в тому числі 370-й гостьовий.

- Кривбас може здобути 80-ту виїзну перемогу в Чемпіонаті.

- Металіст 1925 може 30-й раз зіграти внічию в Чемпіонаті.

- Безвиграшна гостьова серія Кривбасу триває в УПЛ 3 гри: нічия та 2 поразки.

- Програшна домашня серія Металіста 1925 триває в УПЛ 2 гри і до повторення клубного рекорду ще одна поразка.

- 30-й гостьовий матч Патріка ван Леувена біля керма різних клубів УПЛ.

- Младен Бартуловіч біля керма різних клубів може зазнати 10-ї домашньої поразки в Чемпіонаті.

- 25-й гол в УПЛ може забити Владислав Калітвінцев (Металіст 1925).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Металіст 1925: Варакута — Салюк, Дубко, Шабанов, Крупський — Чурко, Калюжний, Забергджа — Антюх, Петер, Краснопір.

Кривбас: Маханьков — Юрчец, Джонс, Вілівальд, Дібанго — Задерака, Араухо, Сек — Лін, Парако, Адам.

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ