Реал Мадрид прагнутиме здобути дев'яту перемогу поспіль у чемпіонаті Іспанії, зустрівшись на виїзді з Осасуною. Наразі "вершкові" очолюють турнірну таблицю, випереджаючи Барселону на два очки, тоді як памплонці посідають десяту сходинку.

Осасуна — Реал Мадрид

Субота, 21 лютого, 19:30, стадіон Естадіо Ель Садар, Памплона

Осасуна підходить до гри у непоганій формі, не програючи у п'яти останніх турах, де команда здобула три перемоги. Підопічні Алессіо Ліші набрали 30 очок у 24 матчах і зберігають шанси на боротьбу за єврокубки, відстаючи від шостого місця на п'ять балів. На власному полі "рохільос" виступають досить впевнено, здобувши 21 очко в 11 іграх. Проте статистика очних зустрічей не на користь господарів: Осасуна не перемагала мадридців з 2011 року, а матч першого кола на Бернабеу завершився мінімальною поразкою памплонців (0:1).

Реал Мадрид прибуває до Памплони після виїзної перемоги над Бенфікою (1:0) у Лізі чемпіонів. У Ла Лізі підопічні Альваро Арбелоа демонструють найкращу оборону, пропустивши лише 19 голів, та найкращу виїзну статистику в дивізіоні. Головною ударною силою залишається Кіліан Мбаппе, який вже забив 23 голи в чемпіонаті. Попри щільний графік та близькість матчу-відповіді в єврокубках, лідер Прімери не має права на втрату очок, оскільки дистанція від переслідувачів залишається мінімальною.

У складі Осасуни через травми не зіграють Ікер Беніто та Енцо Бойомо, але в стрій може повернутися Джон Монкайола. Головна надія господарів у атаці — 34-річний Анте Будімір, який має 11 забитих м'ячів у сезоні. Реал Мадрид все ще не може розраховувати на Едера Мілітао та Джуда Беллінгема, а участь Родріго залишається під питанням. Очікується повернення Рауля Асенсіо до центру захисту, тоді як Арда Гюлер знову може вийти на позиції "десятки" під дуетом нападників Вінісіус — Мбаппе.

За версією betking на перемогу Осасуни можна поставити з коефіцієнтом 4.75, тоді як потенційний успіх Реал Мадрид оцінюється показником 1.69. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.20.

Орієнтовні склади

Осасуна: Еррера — Розьє, Еррандо, Катена, Галан — Торро, Монкайола — Рубен Гарсія, В. Муньйос, Ороз — Будімір.

Реал Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд, Асенсіо, Гюйсен, Каррерас — Вальверде, Чуамені, Камавінга — Гюлер — Мбаппе, Вінісіус Жуніор.

Не зіграють: Беніто, Бойомо (Осасуна) — Мілітао, Беллінгем (Реал Мадрид).

Під питанням: ... (Еспаньйол) — Родріго (Реал Мадрид).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 1:3

