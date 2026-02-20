Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 20 лютого 2026 року.

Після двомісячної зимової паузи сезон УПЛ відновився матчем у Рівному, де Верес здобув вольову перемогу над СК Полтава — 3:2.

Гості краще розпочали зустріч і вже на 7-й хвилині вийшли вперед: Марусич реалізував пенальті після гри рукою Бойка. На 31-й хвилині Полтава подвоїла перевагу — Сухоручко забив дальнім ударом, оформивши свій перший гол в еліті за тривалий час.

Верес відповів після перерви. Спочатку Ціпот зменшив відставання Верес, потім Харатін також із пенальті зрівняв рахунок, а на 66-й хвилині Ндукве замкнув простріл Шарая й приніс господарям перемогу.

До кінця гри рівненці могли забивати ще, але рахунок залишився незмінним.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — СК Полтава у рамках 17-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Верес — СК Полтава 3:2

Голи: Ціпот, 45, Харатін, 50 (пен.), Ндукве, 66 — Марусич, 7 (пен.), Сухоручко, 31

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Сміян — Бойко, Харатін (Кльоц, 71) — Шарай (Веслі, 71), Гонсалвеш (Баїя, 77) — Годя (Фабрісіо, 71), Ндукве (Стень, 84).

СК Полтава: Мінчев — Кононов, Веремієнко, Савенков, Коцюмака — Одарюк (Ухань, 83), Дорошенко (П'ятов, 75), Даниленко (Плахтир, 75), Галенков (Вівдич, 75) — Сухоручко (Кобзар, 75), Марусич.

Попередження: Галенков