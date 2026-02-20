Київське Динамо та львівський Рух зіграють у сімнадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Динамо Київ: Нещерет — Коробов, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок, Бражко, Шапаренко — Волошин, Пономаренко, Редушко.

Запасні: Моргун, Суркіс, Буяльський, Герреро, Захарченко, Караваєв, Михайленко, Шола, Попов, Тимчик, Ярмоленко, Яцик.

Рух: Герета — Кітела, Слюсар, Товарницький, Роман — Притула, Підгурський, М. Бойко — Таллес, Ігор, Ясінський.

Запасні: Клименко, К. Денисов, І. Денисов, Левицький, Себро, Рибак, Квас, Алмазбеков, Тутті.

Гра Динамо Київ — Рух почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.