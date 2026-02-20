Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють київське Динамо та львівський Рух.
Максим Коробов, фото ФК Динамо Київ
20 лютого 2026, 17:47
Київське Динамо та львівський Рух зіграють у сімнадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.
Динамо Київ: Нещерет — Коробов, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок, Бражко, Шапаренко — Волошин, Пономаренко, Редушко.
Запасні: Моргун, Суркіс, Буяльський, Герреро, Захарченко, Караваєв, Михайленко, Шола, Попов, Тимчик, Ярмоленко, Яцик.
Рух: Герета — Кітела, Слюсар, Товарницький, Роман — Притула, Підгурський, М. Бойко — Таллес, Ігор, Ясінський.
Запасні: Клименко, К. Денисов, І. Денисов, Левицький, Себро, Рибак, Квас, Алмазбеков, Тутті.
Гра Динамо Київ — Рух почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.