Україна

Коробов дебютує в стартовому складі Динамо Київ на матч проти Руху

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють київське Динамо та львівський Рух.

Максим Коробов, фото ФК Динамо Київ