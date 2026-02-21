Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 21 лютого, розпочавшись о 16:00.

У рамках 26-го туру італійської Серії А-2025/26 у Турині місцевий Ювентус прийматиме Комо.

[*] — положення в турнірній таблиці

СУБОТА, 21 ЛЮТОГО, 16:00. АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ, ТУРИН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ДОВЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ювентус після драматичної втрати виїзної нічиєї з Інтером (2:3) вирушив до Стамбула, де гостював у Галатасарая. Попри успіх у першому таймі (2:1), у матчі-відповіді в Турині команді Лучано Спаллетті доведеться нівелювати різницю в три гола через поразку з рахунком 2:5. У вівторок безвиграшна серія "б'янконері" досягнула позначки в чотири дуелі, протягом яких вони пропустили аж 13 голів.

Варто зауважити, що Ювентус не знає смаку невдач на Альянц Стедіум у чемпіонаті з березня 2025 року. За цей час господарі поля здобули 11 звитяг і п'ять разів поділили із суперниками залікові бали. Туринці мають намір сьогодні реабілітуватися перед своїми вболівальниками й помститися гостям за поразку в першому колі через 1+1 у виконанні їхнього ключового гравця Ніко Паса.

Комо після домашньої поразки від Фіорентини (1:2) зумів відібрати очки в Мілана на виїзді (1:1). Єврокубковим амбіціям колективу Сеска Фабрегаса нещодавно почала загрожувати Аталанта, яку клуб з однойменного міста повернув на сьому сходинку турнірної таблиці якраз за рахунок нічиєї у перенесеній дуелі з "россонері" в середу.

Тоді ж "б'янкоблу" втратили Ніко Паса через перебір жовтих карток і саме його відсутність може помітно вплинути на сьогоднішній результат. Букмекери більше вірять у підопічних Спаллетті. Так, на перемогу Ювентуса можна поставити з коефіцієнтом 2.12, тоді як потенційний успіх Комо оцінюється показником 3.69. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.48.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ювентус: Ді Грегоріо — Маккенні, Гатті, Келлі, Камб'язо — Тюрам, Локателлі, Копмейнерс — Консейсан, Девід, Їлдиз

Комо: Бюте — Смолчич, Рамон, Кемпф, Морено — Перроне, Да Кунья — Войвода, Батуріна, Родрігес — Дувікас

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА