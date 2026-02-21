Україна

Форвард Динамо Київ прокоментував перемогу над Рухом.

Київське Динамо напередодні в сімнадцятому турі української Прем’єр-ліги обіграло львівський Рух на власному полі.

Динамо Київ — Рух 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "біло-синіх" Матвій Пономаренко прокоментував виступ власної команди.

"Враження дуже позитивні. Гра була непростою через важке поле, але головне, що перемогли. Тепер з хорошими емоціями готуватимемось до наступних матчів.

Повторюсь, поле було не у найкращому стані, але нічого страшного, нам це не завадило сьогодні здобути позитивний результат.

Певні корективи в перерві від тренера були, але те, про що говорили в роздягальні, там і залишиться. Звісно, на такому полі контролювати м’яч було непросто, але, повторюсь, це не завадило нам здобути перемогу.

Тренер Мацей Кендзьорек попросив, щоб я сказав в інтерв’ю, що ми награвали цей стандарт. Якщо серйозно, це був звичайний ігровий момент. Так вийшло, що м’яч вдало відскочив мені на ногу, добре, що так сталось, що я забив м’яч.

Уся команда привітала Максима Коробова з дебютом, підтримали, похвалили. Вважаю, дебют удалий — якщо команда перемогла та в захисті зіграла "на нуль", вважаю, для захисника це добре. Максим ще й міг забити сам, але і так чудовий результат. Молодець.

Уже звикли до морозної погоди в Києві. Не вперше повертаємось із теплих зборів у холодну погоду, тому це не стало проблемою. Провели кілька повноцінних тренувань, увійшли в робочий ритм, адаптувались — усе нормально.

Наступна гра? Очікуємо перемоги та хорошої якісної гри. Працюватимемо для цього", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо прийматиме кам’янець-подільський Епіцентр.