Україна

Керманич черкаського клубу прокоментував стан гравця.

Головний тренер черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов після завершення матчу вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги проти житомирського Полісся, який завершився для його команди домашньою поразкою з рахунком 1:3, розповів про стан здоров’я косоварського півзахисника Мухаррема Яшарі.

Нагадаємо, що 28-річний виконавець травмувався в матчі попереднього туру проти Епіцентру (2:0) та залишив межі поля вже на 22 хвилині.

"У Яшарі надрив сухожилля. Орієнтовний термін відновлення — близько місяця. До павзи на матчі збірних він точно не зможе допомогти команді, а далі будемо дивитися за його станом", — заявив український фахівець.

На рахунку Яшарі в цьому сезоні три голи та шість асистів у 17 матчах.