Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 28 лютого 2026 року.

Харківський Металіст 1925 у матчі 18 туру української Прем'єр-ліги здобув мінімальну перемогу над Олександрією (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий наприкінці матчу, коли на 83 хвилині Батон Забергджа реалізував пенальті.

Завдяки цій перемозі Металіст 1925 набрав 28 очок і піднявся на п'яте місце в УПЛ, а в Олександрії 11 балів та 15 позиція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Металіст 1925 — Олександрія у рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Металіст 1925 — Олександрія 1:0

Гол: Забергджа, 83 (пен).

Металіст 1925: Варакута — Салюк, Є. Павлюк, Шабанов, Крупський — Калітвінцев (Когут, 73), Калюжний, Аревало (Чурко, 65) — Антюх (Кастільйо, 73), Петер (Литвиненко, 86), Забергджа.

Олександрія: Макаренко — Ващенко (Родрігеш, 68), Кампуш, Боль, Огарков — Шостак (Беїратче, 80), Фернандо, Булеца (Амарал, 5) — Жота (Бутко, 46), Ндіага, Цара (Жонатан, 68).

Попередження: Салюк — Огарков, Жонатан.