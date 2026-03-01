Україна

Керманич Металіста 1925 прокоментував перемогу над Олександрією.

Харківський Металіст 1925 у вісімнадцятому турі української Прем’єр-ліги обіграв Олександрію на власному полі.

Металіст 1925 — Олександрія 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-синіх" Младен Бартулович прокоментував виступ власної команди.

"Усі дуже задоволені, що сьогодні перемогли. На мою думку, заслужено. Ми створили багато моментів, трохи кульгає реалізація, але ми над цим працюємо. Для нас важливий цей старт, сьогоднішня перемога. Заробили три очки та рухаємось уперед.

Хочу також подякувати футбольному клубу Полісся, що в такий важкий час дає нам можливість грати на своєму полі, яке покращилось за останній тиждень. Це було видно й по нашій грі — вона сьогодні також була кращою.

Створили багато моментів, особливо в першому таймі. Десь було надто велике бажання, але били з незручних позицій. Ми багато працюємо над цим і аналізуємо з хлопцями. Я впевнений, що будемо додавати.

Звісно, що тепер думаємо й про Кубок. За кілька днів у нас наступний матч проти Локомотиву. Ми серйозно готуємось до нього. Хочемо проходити далі", — заявив український фахівець.

У наступному турі харківський Металіст 1925 зіграє в гостях у львівського Руху.