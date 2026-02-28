Україна

Молоді гравці підписали нові контракти та продовжать виступи за клуб у найближчі сезони.

Криворізький Кривбас оголосив про продовження контрактів із захисниками Володимир Вілівальд, Євген Маяков та нападником Матвій Боднар.

21-річний Вілівальд приєднався до клубу у січні минулого року з Інгульця та вже став важливою частиною основного складу. У поточному сезоні оборонець провів 18 матчів, записавши на свій рахунок один гол і одну результативну передачу. Нову угоду з гравцем підписано до 2030 року.

19-річний Маяков виступає за юнацьку команду криворіжців. Його контракт продовжено до 2031 року.

Вихованець клубу Боднар також представляє команду U-19, але вже встиг дебютувати в Українська Прем'єр-ліга, де провів один матч. Його нова угода розрахована до 2030 року.

Наразі Кривбас посідає п’яте місце в турнірній таблиці УПЛ. У наступному турі команда Патрік ван Леувен 1 березня прийматиме Зоря.