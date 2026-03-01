Україна

Захисник Металіста 1925 прокоментував перемогу над Олександрією.

Харківський Металіст 1925 у вісімнадцятому турі української Прем’єр-ліги обіграв Олександрію на власному полі.

Металіст 1925 — Олександрія 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "жовто-синіх" Володимир Салюк прокоментував виступ власної команди.

"У першому таймі в нас було достатньо моментів. Але це були напівмоменти. Десь нам не вдавалось довести все це до логічного завершення. Також, я вважаю, наразі велику роль відіграє те, що дуже важко грати в комбінаційний футбол, і на перший план виходять боротьба та бажання. Дуже багато боротьби, довгих передач — зараз важко показати те, що ми тренували на зборах.

Епізод із пенальті на мені? Я був першим на м’ячі, бачив, що суперник уже робить замах, але він залишив ногу. Іноді треба трохи підіграти. Не вийшло сьогодні. Буває таке, це частина футболу.

Звичайно, що хотілось заробити пенальті в тому епізоді. Але потім усе одно забили з пенальті", — заявив український виконавець.

У наступному турі харківський Металіст 1925 зіграє в гостях у львівського Руху.