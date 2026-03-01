Інше

Німецький нападник допоміг своїй новій команді впевнено перемогти Атланту Юнайтед та закріпити ідеальний старт у новому сезоні MLS.

Колишній нападник збірної Німеччини та лондонського Челсі Тімо Вернер яскраво дебютував у MLS. У своєму першому матчі за каліфорнійський клуб Сан-Хосе Ерсквейкс зірковий новачок одразу відзначився результативною дією.

У рамках регулярного чемпіонату сезону 2026 року Сан-Хосе приймав на своєму полі Атланту Юнайтед. Господарі вийшли вперед ще в першому таймі — на 24-й хвилині рахунок відкрив Престон Джадд.

Тімо Вернер з'явився на газоні у другій половині зустрічі, вийшовши на заміну на 61-й хвилині саме замість автора першого забитого м'яча. Німцю знадобилося менше двадцяти хвилин, щоб продемонструвати свій клас. На 79-й хвилині Вернер отримав м'яч на правому фланзі та віддав точну передачу на Уссені Буда, який впевнено реалізував момент і встановив остаточний рахунок у матчі — 2:0.

Ця перемога стала для Сан-Хосе Ерсквейкс другою поспіль на старті нового сезону MLS, причому каліфорнійці досі не пропустили жодного м'яча. Успішний дебют Вернера додає оптимізму вболівальникам клубу, які сподіваються, що досвід переможця Ліги чемпіонів допоможе команді боротися за лідерство в Західній конференції.

Нагадаємо, взимку 29-річний форвард підписав контракт із клубом Сан-Хосе Ертквейкс на правах вільного агента.