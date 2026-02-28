Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 28 лютого 2026 року.

У чемпіонаті Українська Прем'єр-ліга відбулася зміна лідера. ЛНЗ на своєму полі поступився Полісся з рахунком 1:3, перервавши безпрограшну серію з семи матчів.

Команда Віталія Пономарьова підходила до поєдинку у відмінній формі — шість перемог поспіль дозволили черкащанам сенсаційно очолити турнірну таблицю перед зимовою паузою. Після відновлення сезону ЛНЗ також стартував упевнено, обігравши Епіцентр, однак поразка від житомирян змінила розклад сил у верхній частині таблиці.

Новим лідером став Шахтар, який набрав 41 очко. "Гірники" випереджають ЛНЗ на три пункти, а Полісся — на п’ять.

ЛНЗ — Полісся 1:3

Голи: Ассінор, 73 — Андрієвський, 4, Емерллаху, 33, Гайдучик, 83

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Дідик — Рябов, Пастух (Микитишин, 65) — Нонікашвілі (Драмбаєв, 46), Кузик (Беннетт, 79) — Твердохліб, Ассінор.

Полісся: Волинець — Михайліченко, Краснічі, Сарапій, Крушинський (Брагару, 71) — Андрієвський (Мельниченко, 85), Бабенко, Емерллаху (Шепелєв, 85) — Гуцуляк, Краснопір (Гайдучик, 72), Назаренко (Майсурадзе, 66).

Попередження: Нонікашвілі, Ассінор