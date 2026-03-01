Англія

Нові кадрові втрати Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті зазнав нових кадрових втрат під час важкої виїзної перемоги над Лідс Юнайтед (1:0).

Ще до початку матчу стало відомо, що найкращий бомбардир команди Ерлінг Голанд не зможе допомогти своїм партнерам. Норвезький форвард отримав незначне пошкодження коліна на тренуванні. Головний тренер містян Пеп Гвардіола запевнив, що проблема не є серйозною, але терміни повернення нападника поки невідомі.

Проте проблеми команди на цьому не закінчилися. На 70-й хвилині зустрічі Ніко О'Райлі, який вийшов у стартовому складі, опинився на газоні, тримаючись за щиколотку. Молодий вихованець академії був змушений покинути поле, його замінив Тіджані Рейндерс.

Травма О'Райлі є серйозним ударом для Сіті. Цього сезону Ніко став одним із найважливіших та найбільш універсальних гравців команди, закриваючи позиції лівого захисника та опорного півзахисника. На його рахунку вже шість голів та п'ять асистів у всіх турнірах.

Крім того, травма О'Райлі викликає занепокоєння і в таборі збірної Англії. Головний тренер національної команди Томас Тухель розраховував на нього як на основного лівого захисника напередодні прийдешніх товариських матчів проти Уругваю та Японії, а також в рамках підготовки до чемпіонату світу.

Попри кадрові проблеми, Манчестер Сіті зумів втримати переможний рахунок завдяки голу Антуана Семеньйо наприкінці першого тайму. Ця перемога дозволила підопічним Гвардіоли скоротити відставання від лідера АПЛ, лондонського Арсеналу, до двох очок за 10 матчів до кінця сезону.