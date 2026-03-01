Україна

Керманич Олександрії прокоментував поразку від Металіста 1925.

Олександрія у вісімнадцятому турі української Прем’єр-ліги поступилась харківському Металісту 1925 на полі суперників.

Металіст 1925 — Олександрія 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "поліграфів" Кирило Нестеренко прокоментував виступ власної команди.

"Збентежило те, що є VAR, який переглядає кожен епізод. Сьогодні рішень було багато, і їх ухвалювали дуже швидко. Перший пенальті скасували — це нам допомогло. Було видно певний тиск.

Але чому так само не переглядають моменти на кшталт цього кутового? Звідки саме подавався м’яч — цього ніхто не аналізує. А для нас зараз кожне очко на вагу золота.

Я не хочу говорити, був пенальті чи ні. Я бачу на моніторі, де встановлений м’яч перед подачею кутового. Нехай рефері пояснить, куди він влучив після подачі і чи це пенальті. На жаль, сьогодні було багато рішень не на нашу користь.

Ми не їхали грати від оборони. Ми приїхали за трьома очками — нам важливо вигравати кожен матч. Те, що якість гри була низькою, багато в чому пов’язано з полем. Про яку якість можна говорити на такому газоні?

Ви сьогодні побачили Олександрію не в її стилістиці. Ми зазвичай граємо на межі ризику, але на такому покритті це неможливо. Тому перебудувались на простіший футбол.

Зараз така пора року — підготувати якісний газон дуже складно. У наших умовах це непросто. Ми все розуміємо, ніхто нікого не звинувачує. Є обставини. Але якщо говорити про якість гри, то її важко демонструвати на таких полях", — заявив український фахівець.

У наступному турі Олександрія проведе домашній матч проти донецького Шахтаря.