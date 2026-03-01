Україна

Керманич ЛНЗ прокоментував поразку від Полісся.

Черкаський ЛНЗ у вісімнадцятому турі української Прем’єр-ліги поступився житомирському Поліссю на власному полі.

ЛНЗ — Полісся 1:3 Відео голів та огляд матчу 28.02.2026

Після завершення гри головний тренер "бузкових" Віталій Пономарьов прокоментував виступ власної команди.

"Тривога не вплинула на нас, а от швидкий гол вплинув. Розбирали цілий тиждень, як протидіяти таким моментам, але припустились низки помилок. Поліссю потім уже було легше грати.

Будемо робити аналіз, виправляти помилки. Не вважаю, що після однієї поразки повинні щось кардинально змінювати. Треба тримати свою лінію. У цій схемі обіграли Шахтар і Динамо.

Яшарі? Повинні бути в обоймі футболісти, які його гідно замінять. Звичайно, для нас це втрата.

Авуду тільки приїхав, не міг своєчасно зробити документи. Практично так само перед самим чемпіонатом приїхав Проспер. Будемо дивитись за його підготовкою і ухвалювати рішення, коли він зможе допомогти команді.

Той же Кузик може зіграти нападника. За схемою 4-3-3 він грав крайнього нападника. Не вважаю, що в нас немає футболістів для посилення атаки. Зараз уже не будемо проводити трансфери. Гравці, які є в обоймі, готові конкурувати і приносити користь.

Дуже важливо досягти стабільності. Намагаємось боротись за призові місця і психологічно футболісти повинні бути готові. Перемоги заспокоюють, після поразок аналізуєш. Бажано аналізувати раніше, поки поразки не настають.

Деякі футболісти сьогодні були не до кінця сконцентровані. Кожен гравець має розуміти, що немає неважливих матчів. Припускаю, що деякі футболісти не готові боротись за призові місця.

Полісся реалізувало практично все, окрім моменту Краснічі, якщо не помиляюсь. У певних іграх нас не карали за помилки. Якби Горін забив, зрівняли рахунок і була б психологічна перевага. За рахунку 1:2 якісно грали — не вистачило голу. Помилка біля чужих воріт призвела до третього пропущеного.

Хотів би вибачитись перед уболівальниками за перший тайм — ми його провалили. Не можна виходити на матч із таким налаштуванням.

Ми повністю програли першу половину, пропустили два м’ячі. У перерві відбулась серйозна розмова, і в другому таймі команда показала ту гру, яку ми хотіли бачити протягом усього поєдинку. Але у футболі потрібно грати два тайми. Треба зробити висновки й рухатись далі.

І налаштування, і помилки в обороні — усе це стало причиною поразки. Ми розбирали перший і другий пропущені голи. Команда має бути зосередженою з першої до останньої хвилини.

Щодо штучного поля, то не хочу шукати виправдань. Зима була складною, і добре, що взагалі граємо в цей період. Треба приймати умови, які є. Ми програли перший тайм — через це програли й матч.

Не вистачило агресії. Я сказав футболістам, що ми маємо боротись за призові місця. Для цього команда повинна бути готовою, насамперед психологічно. Можливо, хтось вирішив, що після шести перемог можна виходити не повністю сконцентрованими.

Президент підтримав команду. Він розуміє, що це футбол, суперники також готуються. Я не роблю трагедії з цієї поразки. Потрібно працювати й готуватись далі", — заявив український фахівець.

У наступному турі черкаський ЛНЗ гостюватиме у рівненського Вереса.