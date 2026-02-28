Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст 1925 та Олександрія.

Харківський Металіст 1925 та Олександрія зіграють на житомирському Центральному матч вісімнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Младен Бартулович, після нічиєї проти криворізького Кривбасу (0:0), використав із перших хвилин Павлюка в центрі оборони, тоді як Петер розташується на вістрі атаки.

Кирило Нестеренко, у свою чергу, залучив до стартового складу той самий перелік виконавців, що й на незіграний матч проти Оболоні.

Металіст 1925: Варакута — Салюк, Є. Павлюк, Шабанов, Крупський — Калітвінцев, Калюжний, Аревало — Антюх, Петер, Забергджа.

Запасні: Мозіль, Проценко, Капінус, Дубко, Снурніцин, Литвиненко, Кастільйо, Чурко, Король, І. Когут.



Олександрія: Макаренко — Ващенко, Кампуш, Боль, Огарков — Шостак, Фернандо, Булеца — Жота, Ндіага, Цара.

Запасні: Стовба, Шулянський, Хуссейн, Черниш, Жонатан, Амарал, Беїратче, Родрігеш, Кремчанін, Хмельовський, Бутко, Прокопенко.

Гра Металіст 1925 — Олександрія почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.