Україна

Тренер Полісся прокоментував перемогу над ЛНЗ.

Житомирське Полісся у вісімнадцятому турі української Прем’єр-ліги обіграло черкаський ЛНЗ на полі суперників.

ЛНЗ — Полісся 1:3 Відео голів та огляд матчу 28.02.2026

Після завершення гри тренер "вовків" Сергій Кравченко прокоментував виступ власної команди.

"Кожна гра важка, і ця на 100% була важка, бо це був лідер чемпіонату навпроти нашої команди.

Зараз складно говорити, наскільки вплинув швидкий гол та тривога. Можна сказати, що вплинуло чи не вплинуло, швидкий гол чи не швидкий. Я бачив настрій команди, налаштування, бачив характер. Те, про що ми домовлялись, до чого готувались — так воно все й вийшло в грі з ЛНЗ.

Хлопцям браво за те, як вони це виконували, як бились за Полісся, за емблему, за клуб — це не просто слова, так і є. Перший тайм, думаю, це просто вау! Другий трохи вже рівний був, але закономірна перемога. Вітаю всіх: і команду, і гравців, і всіх, хто причетний до клубу, та всіх уболівальників.

Коли в мене запитали, що не вийшло в другому таймі: от якби ми так два тайми грали, з такою інтенсивністю, пресингом та лінією, то це був би рівень Ліги чемпіонів. Тому це добре, що ми ще не там, не на цьому рівні. Нам є куди рости, тому за перший тайм браво команді, браво хлопцям.

Другий трошки гірше, але це футбол. Це психологія — ЛНЗ не було чого втрачати, вони грають дуже вертикально, і таку інтенсивність дійсно дуже важко тримати. Можливо, потрібно було робити заміни трохи раніше, освіжати гру й намагатися тримати такий темп. Але в цілому — браво хлопцям.

Якщо ви подивитеся, як грає Арсенал, Баварія — компактно, усі разом. Одинадцять наших гравців... нехай без воротаря, йому теж треба виходити й підтискати, але це складно. Десять наших гравців повинні рухатися як одне ціле. Ми цього прагнемо, але це дуже важка робота.

Що стосується Гуцуляка — немає питань, як він ставиться, як працює на полі, як допомагає команді. Це стосується кожного: і тих, хто на заміні, і тих, хто не виходить. У нас дуже гарна атмосфера в команді, дуже хороша конкуренція, яка допомагає, яка 100% створює такий настрій, таке ставлення кожного гравця на полі. Усі розуміють: якщо ти трошки збавиш, наступну гру можеш дивитись біля тренерів.

Звісно, що повернення Чоботенка в наступній грі вплине на команду. Чим більше гравців у нашому розпорядженні… Я ж кажу: конкуренція, тренувальний процес, тижневий цикл та повернення головного тренера, такий матч… Усіх вітаю з перемогою! Але сьогодні хлопці повинні насолоджуватись, радіти, завтра, можливо, також, а вже післязавтра — Динамо. Якщо буде таке налаштування, настрій та ставлення — у нас дуже великі шанси", — заявив український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся зіграє в чемпіонаті домашній матч проти київського Динамо.