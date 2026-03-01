Інше

Португальський форвард не зміг реалізувати пенальті та достроково покинув поле через травму.

Матч чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Фейхи видався вкрай непростим для капітана Ан-Насра Кріштіану Роналду. Португалець провів на полі складний поєдинок, який завершився для нього достроково через пошкодження.

Неприємності для 41-річного форварда розпочалися ще на старті гри, коли він нехарактерно для себе схибив з одинадцятиметрової позначки, пробивши повз ліву стійку. Ситуація погіршилася перед самою перервою – Аль-Фейха несподівано вийшла вперед завдяки автоголу Абдулелаха Аль-Амрі.

У другому таймі Ан-Наср все ж зумів переламати хід зустрічі. На 72-й хвилині рахунок зрівняв Садіо Мане, а згодом удар Жоау Фелікса рикошетом від голкіпера вивів гостей вперед. Третій гол від Абдулли Аль-Хамдана остаточно зняв питання про переможця (3:1).

Однак наприкінці гри сталася подія, яка неабияк стурбувала вболівальників: Кріштіану Роналду покинув поле, накульгуючи. Після фінального свистка головний тренер Ан-Насра Жорже Жезуш поспішив заспокоїти фанатів, заявивши, що заміна мала превентивний характер.

"Він відчув м'язову втому. Після того, як рахунок став 2:1 на нашу користь, я вирішив не ризикувати і замінив його. Медичний штаб ще оцінить його стан, але те, що він відчув – це лише втома м'язів", – зазначив Жезуш на післяматчевій пресконференції.

Тренер також додав, що перемога стала можливою завдяки грамотному розподілу сил та вдалим замінам, оскільки суперник фізично підсів у другій половині гри. Завдяки цьому важкому успіху Ан--Наср набрав важливі три очки, випередив Аль-Ахлі та повернув собі першу сходинку в турнірній таблиці саудівської Про-ліги.

Водночас медики клубу продовжуватимуть ретельно стежити за станом Кріштіану напередодні наступних матчів.