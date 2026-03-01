Німеччина

Англійський форвард сягнув позначки у 45 голів за сезон, а його Баварія здобула драматичну перемогу над дортмундцями.

Мюнхенська Баварія здобула надважливу перемогу над дортмундською Боруссією в захопливому матчі Дер Класікер. Поєдинок завершився з рахунком 3:2, що дозволило підопічним Венсана Компані збільшити свій відрив на вершині турнірної таблиці Бундесліги вже до 11 очок.

Головним героєм зустрічі став нестримний Гаррі Кейн, який відзначився дублем (другий м'яч форвард реалізував з пенальті). Як повідомляє Goal, завдяки цим голам капітан збірної Англії продовжує переписувати історію німецького футболу — у цьому поєдинку він побив одразу три окремі бомбардирські рекорди.

1. Найкращий бомбардирський результат за сезон серед англійців за 94 роки. Завдяки дублю Кейн довів лік своїх голів до 45-ти в усіх турнірах цього сезону. Він став першим англійським футболістом, який досяг позначки у 45 забитих м'ячів за сезон, з часів легендарного Діксі Діна (який забив 46 голів за Евертон у кампанії 1931/32).

2. Особистий рекорд результативності за один сезон. 45 забитих м'ячів — це найкращий показник у кар'єрі самого Кейна. Він перевершив свій власний рекорд сезону 2023/24 (44 голи), причому зробив це, зігравши на 9 матчів менше.

3. Четвертий поспіль дубль у Бундеслізі. Реалізувавши пенальті і оформивши дубль у Дер Класікер, Гаррі став лише третім гравцем в історії чемпіонату Німеччини, якому вдалося забити по два голи у чотирьох матчах Бундесліги поспіль. До нього це робили лише Лотар Еммеріх (у 1967 році) та Томіслав Маріч (у 2001-му).

На нашому сайті доступний огляд цього поєдинку.